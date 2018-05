Trumpov právnik žiada obmedzenie prípadného vypočúvania v ruskej kauze

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. mája (TASR) - Nový šéf tímu právnikov prezidenta USA Donalda Trumpa požaduje, aby bolo prípadné Trumpovo vypočúvanie v kauze údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb časovo a tematicky obmedzené. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.Podľa právnika Rudyho Giulianiho by mal rozhovor vyšetrovateľov s Trumpom trvať maximálne dve a pol hodiny a mal by sa sústrediť na spomínanú tému.Vypočúvanie, ak s ním bude prezident súhlasiť, by tiež nemalo prebiehať pod prísahou, uviedol vo štvrtok Guiliani, bývalý starosta New Yorku.Ako príklad vhodných otázok, na ktoré by sa mal prípadný rozhovor sústrediť uviedol: "Existovala nejaká dohoda s Rusmi?" čiPodľa Guilianiho by okrem toho mohli zaznieť aj otázky súvisiace s vlaňajším odvolaním riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho.Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller by chcel vypočuť Donalda Trumpa v rámci preverovania podozrení z údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016.Prezidentovi právnici ale zdôrazňujú, že Trump nemá povinnosť čeliť otázkam federálnych vyšetrovateľov. Mueller preto údajne pohrozil, že by si mohol Trumpa predvolať, ak odmietne prísť dobrovoľne. Obe strany sa v súčasnosti pokúšajú dospieť k dohode o podmienkach prípadného vypočúvania.Guiliani si myslí, že rozhodnutie, či Trump predstúpi pred vyšetrovateľov dobrovoľne, by malo padnúť v priebehu dvoch až troch týždňov.uzatvoril Giuliani.