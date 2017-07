Trumpov riaditeľ pre komunikačnú stratégiu vymazal všetky staré tweety

Anthony Scaramucci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. júla (TASR) - Nový riaditeľ pre komunikačnú stratégiu Bieleho domu Anthony Scaramucci sa rozhodol odstrániť zo svojej stránky na sieti Twitter všetky staré správy - vrátane tých, v ktorých kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa a schválil jeho protikandidátku v prezidentských voľbách, demokratku Hillary Clintonovú.Scaramucci to oznámil v noci nadnes prostredníctvom svojho oznámenia na mikroblogovacej sieti. Napísal v ňom:Vysvetlil, že jeho dávnejšie názory sa zmenili a nemali by na seba pútať pozornosť.Dodal, že Trump mu tieto tweety stále pripomína, aj keď sa mu za ne viackrát ospravedlnil. Uviedol, že teraz plní úlohy dané prezidentom a "to je jediné, na čom záleží."V rozhovore s novinármi Scaramucci tieto tweety označil za jednu z najväčších chýb, akých sa dopustil. Na svoju obhajobu povedal, že bol vtedy v politike neskúsený. Išlo o tweety, v ktorých napr. podporil Clintonovú a kritizoval Trumpa za jeho plán postaviť na hraniciach s Mexikom múr.Scaramucci dodal, že v tábore republikánov podporoval iného kandidáta na voľby prezidenta, ale podľa vlastných slov sa aj tak o Trumpovi nemal vyjadrovať nelichotivo. Za svoje výroky na Trumpovu adresu sa znova ospravedlnil.Trump na margo kauzy v jednom zo svojich sobotňajších tweetov "v záujme spravodlivosti" napísal, že Scaramucci ho "chcel podporiť ešte pred tým, ako sa začali republikánske primárky, len nemyslel, že by som kandidoval".Scaramucci sa stal členom Trumpovho tímu v lete roku 2016, pričom pomáhal získavať peniaze na predvolebnú kampaň. Dovtedy však tento finančník podporoval iných kandidátov, ktorí chceli bojovať o nomináciu republikánov: najprv Scotta Walkera, potom Jeba Busha.V januári tohto roku sa o Scaramuccim uvažovalo aj v súvislosti s postom šéfa úradu Bieleho domu, ktorý koordinuje vzťahy s podnikateľskou komunitou a inými záujmovými skupinami. Tento plán sa však nerealizoval vzhľadom na otázky, ktoré vyvolal Scaramucci predajom svojho investičného fondu.Riaditeľ pre komunikačnú stratégiu Bieleho domu zodpovedá prípravu a realizáciu dennej agendy prezidenta, a to aj prostredníctvom mediálnych kampaní. Okrem toho koordinuje aj prípravu dôležitých prejavov prezidenta, najmä správ pre Kongres.Správu o vymenovaní Scaramucciho sprevádzalo oznámenie, že zo svojej funkcie odstupuje hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Vysvetlil, že sa rozhodol odstúpiť, aby Scaramuccimu umožnil začať v novej funkcii od nuly.