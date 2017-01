Trumpov tím má problém zabezpečiť účasť veľkých hviezd na inaugurácii

Novozvolený americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

KEDY A KDE SA BUDE KONAŤ SLÁVNOSTNÁ PRÍSAHA

KTO SA NA TOMTO PODUJATÍ ZÚČASTNÍ

AKÉ SÚ ĎALŠIE NAPLÁNOVANÉ SLÁVNOSTNÉ PODUJATIA

KTO VYSTÚPI NA INAUGURAČNEJ SLÁVNOSTI

KTO SA TOMTO PODUJATÍ NAOPAK NEVYSTÚPI

Washington 19. januára (TASR) - Donald Trump zloží v piatok prísahu, čím sa stane 45. prezidentom Spojených štátov amerických. TASR ponúka prehľad plánovaných inauguračných udalostí, miesto ich konania, ako aj výber zúčastnených osobností, organizácií a umelcov tak, ako ich uvádzajú britský denník Independent a americký týždenník Newsweek.Inauguračný ceremoniál Donalda Trumpa a Mikea Pencea, nového prezidenta a viceprezidenta Spojených štátov amerických, sa uskutoční v piatok 20. januára pred západným krídlom Kapitolu Spojených štátov vo Washingtone. Trump sa oficiálne ujme úradu po tom, ako prednesie inauguračný prejav. Oficiálny začiatok je stanovený na 09.30 h miestneho času. Sľub o dodržiavaní ústavy USA zloží Trump napoludnie do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa.Po zložení inauguračnej prísahy bude nasledovať slávnostný inauguračný sprievod za účasti viac než 8000 vystupujúcich z vyše 40 organizácií. Súčasťou sprievodu po triede Pennsylvania Avenue, ktorá spája Kapitol a Biely dom, budú okrem iných stredoškolské a univerzitné pochodové orchestre, jazdecké zbory, záchranárske oddiely či skupiny veteránov.Inauguračný výbor Donalda Trumpa naplánoval aj ďalšie aktivity, ktoré budú súčasťou oficiálnych podujatí pri príležitosti preberania prezidentského úradu. Vo štvrtok 19. januára sa uskutoční slávnostné kladenie vencov na Arlingtonskom národnom cintoríne v americkom štáte Virgínia a večer uvítací koncert pri Lincolnovom pamätníku vo Washingotne, ktorými sa oficiálne začína maratón inauguračných podujatí.V piatok 20. januára prebehne po inauguračnej prísahe a sprievode v rámci ďalšieho programu oficiálny inauguračný obed. V piatok večer sa uskutočnia najmenej tri oficiálne inauguračné plesy. Na sobotu 21. januára sú naplánované slávnostné bohoslužby v národnej Katedrále svätého Petra a Pavla vo Washingtone.Americkú hymnu na slávnostnom ceremoniáli počas skladania prezidentskej prísahy zaspieva hviezda súťaže Amerika má talent Jackie Evanchová. Šestnásťročná speváčka vystúpila v minulosti už aj na oficiálnom podujatí organizovanom odstupujúcim americkým prezidentom Barackom Obamom.Trumpov organizačný tím má údajne problém zabezpečiť účasť skutočne veľkých hviezd, píše The Independent. Poradca Boris Epshsteyn tvrdí, že táto akciaSvoju účasť oficiálne ohlásila tanečná skupina Radio City Rockettes, ktorá zatancovala aj na oboch inauguračných ceremoniáloch bývalého prezidenta Georga W. Busha. Voči tomuto rozhodnutiu sa však ohradilo už viacero členiek tohto súboru. Vedenie Radio City Rockettes v tejto súvislosti uviedlo, že nebude žiadnu z členiek nútiť k účasti na vystúpení pri Trumpovej inaugurácii.Na inaugurácii určite vystúpi 360-členný Mormonský chrámový zbor. Jeden z jeho členov však už ohlásil svoju neúčasť. Toto zmiešané zoskupenie dobrovoľných spevákov už vystupovalo pri viacerých slávnostných uvedeniach amerických prezidentov do úradu - zúčastnilo sa na skladaní prísah prezidentov Georgea H. W. Busha, Georgea W. Busha či Ronalda Reagana.Rebecca Fergusonová, súťažiaca z americkej pesničkovej súťaže The X Factor, zverejnila informáciu o tom, že bola pozvaná vystúpiť na inaugurácii Donalda Trumpa. Fergusonová uviedla, že by túto ponuku prijala iba vtedy, ak by mohla zaspievať protestnú pieseň Strange Friut. Táto skladba, ktorú preslávila v 30. rokoch 20. storočia Billie Holidayová, bola pôvodne básňou amerického pesničkára a básnika Abela Meeropola o rasizme na americkom juhu.Americký herec Alec Baldwin si z novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa robil žarty počas nočnej televíznej šou Saturday Night Live. Umelec sa ponúkol, že vystúpi na inaugurácii budúcej hlavy štátu napriek tomu, že ho Trumpov tím s takouto požiadavkou vôbec neoslovil. Baldwin povedal, že by na tejto akcii údajne rád zaspieval pieseň Highway to Hell od austrálskej hardrockovej kapely AC/DC.Ako o jednom z možných vystupujúcich hudobníkov sa v médiách hovorilo aj o svetoznámom talianskom tenoristovi Andreovi Bocellim, čo sa však nepotvrdilo. Priaznivci tohto hudobníka spustili v sociálnych médiách na základe týchto fám kampaň za bojkot pod heslom #boycottBocelli.Hviezdami, ktoré už oficiálne potvrdili, že na Trumpovej inaugurácii nevystúpia, sú britský spevák Elton John, kanadská speváčka Céline Dionová, americký spevák John Legend či americká country hudobná skupina Dixie Chicks.