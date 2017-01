Trumpov viceprezident je mostom medzi šialenstom a zdravým rozumom

Dezignovaný americký prezident Donald Trump (uprostred), budúci viceprezident Mike Pence (vpravo) a Betsy DeVosová pózujú počas stretnutia v súkromnej rezidencii Trumpa na jeho golfovom ihrisku v Bedminsteri v štáte New Jersey v sobotu 19. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. januára (TASR) - Spolu s nastupujúcim prezidentom USA Donaldom Trumpom sa 20. januára ujme funkcie aj jeho viceprezident Mike Pence. Analytici sa zatiaľ rozchádzajú v názore, akú úlohu bude tento muž zohrávať v Trumpovej administratíve.Niektorí predpovedajú Penceovi úlohu len akéhosia mediátora, ktorý budeTrumpove prešľapy a zmierňovať napätie vo vzťahu s republikánskou väčšinou v Kongrese. Iní špekulujú, že by sa mohol stať akousi šedou eminenciou Trumpovej administratívy, ktorá bude držať v rukách skutočné páky moci.V tejto súvislosti mnohí komentátori spomínajú na mimoriadne silné postavenie viceprezidenta Dicka Cheneyho, ktorý bol spočiatku kľúčovým spolupracovníkom Georgea W. Busha, šéfa Bieleho domu z rokov 2001-2009.Pence je na rozdiel od podnikateľa Trumpa skúseným politikom a dlhoročným členom Republikánskej strany. Vo vysokej politike sa aktívne pohybuje už od roku 2001, najskôr ako kongresman a potom ako guvernér štátu Indiana. Od nevypočítateľného a často kontroverzie vzbudzujúceho Trumpa sa tiež odlišuje pevnými kresťansko-konzervatívnymi postojmi, ako aj solídnym a miernym vystupovaním.Komentátor britského denníka Independent vyjadruje nádej, že nastupujúci viceprezident bude uprostred zmätku Trumpovej vlády aspoňrozvážnosti a umiernenosti. Pence je podľa Independentu jedinou osobnosťou, ktorá môže zabrániť tomu, aby v novej prezidentskej administratíve úplne neprevládlo šialenstvo, aby úplne nestratila kontakt so štandardnou politikou a realitou.napísal Independent.Indície silného postavenia budúceho viceprezidenta sa objavili už v týždňoch pred inauguráciou, keď sa stal Pence jednou k kľúčových osobností Trupmovho prípravného tímu. Jeho úlohou bolokandidátov na mnoho vyšších i nižších vládnych funkcií, pričom na viaceré dôležité posty vrátane vedenia Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a ministerstva zdravotníctva USA presadil svojich spojencov.Takéto nadštandardné postavenie viceprezidenta by však podľa denníka Independent mohlo napokon začať Trumpovi prekážať. Pence by v takomto prípade mohol upadnúť do nemilosti a prísť o časť svojho politického vplyvu, ako sa to stalo aj v prípade Cheneyho.Samotný Trump si zatiaľ svojho skúseného viceprezidenta veľmi cení a jeho výber považuje za jedno z najlepších životných rozhodnutí.opísal Pencea Trump pre časopis Time.