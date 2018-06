Trumpov výnos: Severná Kórea je stále mimoriadnou hrozbou pre USA

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokórejský líder Kim Čong-un kráčajú počas historického summitu v blízkosti hotela Capella na singapurskom ostrove Sentosa 12. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok deklaroval, že Severná Kórea naďalej predstavujepre Spojené štáty. Príslušným dekrétom súčasne predĺžil platnosť ekonomických sankcií voči tejto krajine o jeden rok, informovali agentúry AP a DPA.Prezidentský výnos obnovujev USA v súvislosti s jadrovou hrozbou Severnej Kórey, po prvý raz vyhlásený v roku 2008.Hoci sa tento dekrét Trumpa očakával, prišiel len deväť dní po tom, ako šéf Bieleho domu po stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure na Twitteri napísal:Piatkový výnos pritom potvrdzuje, žea konanie a politika severokórejskej vládyKim Čong-un na summite s Trumpom 12. júna súhlasil sKórejského polostrova. USA a KĽDR však ešte stále musia vyrokovať podmienky, za ktorých by sa Severná Kórea vzdala jadrových zbraní a dosiahla odvolanie sankcií.Trump na štvrtkovom zasadnutí svojej vlády tvrdil, že denuklearizácia sa už začala, aj keď minister obrany James Mattis novinárom len deň predtým povedal, že nevie o tom, že by Severná Kórea dosiaľ podnikla nejaké kroky k jadrovému odzbrojeniu.