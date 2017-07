Trumpov zať a ruský bankár sa údajne stretli bez vedomia Kremľa

Jared Kushner Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. júla (TASR) - Stretnutie Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, s predsedom predstavenstva ruskej Vnešekonombanky Sergejom Gorkovom sa nekonalo na pokyn Moskvy, uviedol dnes podľa agentúry AP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.povedal Peskov.Kushner o sa o približne polhodinovom stretnutí s Gorkovom, ktoré sa uskutočnilo v decembri minulého roku v New Yorku, zmienil v pondelok vo svojej výpovedi pred výborom amerického Senátu pre kontrolu tajných služieb. Výbor vyšetruje zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.Podľa Kushnera ho o stretnutie s Gorkovom požiadal vtedajší ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Sergej Kisľak.Vnešekonombanka je štátna rozvojová banka, ktorá je podľa denníka New York Times napojená na ruské tajné služby. Ide o jednu z ruských finančných inštitúcií na ktoré administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu uvalila sankcie v súvislosti s ruskou anexiou Krymského polostrova v marci 2014.Gorkov je absolventom vysokej školy ruskej Federálnej bezpečnostnej služby. Neskôr pracoval v ropnej spoločnosti Jukos a pôsobil ako člen predstavenstva spoločnosti Sberbank.