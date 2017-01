Trumpov zať bude podľa očakávania vymenovaný za poradcu prezidenta

Jared Kushner, zať novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa 14. novembra 2016 v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. januára (TASR) - Zať novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner bude podľa očakávania vymenovaný za vysokopostaveného poradcu prezidenta.Kushner, ktorý je manželom Trumpovej dcéry Ivanky a jedným z jeho hlavných radcov, bude v tejto úlohe pokračovať aj v Bielom dome. Informovali o tom dva nemenované zdroje agentúry AP.Predtým, ako začne zastávať akýkoľvek post vo Washingtone, však musí Kushner prekonať viacero prekážok.Trumpov zať bude musieť vyargumentovať, že federálny zákon o rodinkárstve, ktorý zakazuje vládnym predstaviteľom vymenovávať príbuzných do verejných funkcií, sa naňho nevzťahuje. Takisto bude musieť zamedziť prípadným konfliktom záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi rodinným realitným impériom v hodnote mnohých miliárd dolárov a jeho vládnymi povinnosťami.Oznámenie o Kushnerovom poste sa očakáva ešte v priebehu tohto týždňa. Trump dnes už skôr oznámil, že o úlohe Kushnera vo svojej administratíve bude podrobne informovať v stredu na plánovanej tlačovej konferencii.Trump chce na ohlásenej konferencii taktiež vysvetliť, ako pôsobenie v prezidentskej funkcii oddelí od svojich rozsiahlych medzinárodných podnikateľských záujmov. Povedal zatiaľ len toľko, že to budeNovozvolený šéf Bieleho domu v minulosti prisľúbil, že ešte pred nástupom do úradu 20. januára odstúpi rodinné realitné impérium. Avšak stále vlastní alebo riadi približne 500 spoločností, ktoré tvoria Trump Organization.