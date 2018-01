Trumpov zdravotný stav je vynikajúci, tvrdí jeho lekár

Na archívnej snímke Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. januára (TASR) - Zdravotný stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je vynikajúci. Mimoriadne dobre duňho opadol aj skríning kognitívnych funkcií. Uviedol to v utorok lekár Bieleho domu prezidentov lekár Ronny Jackson, keď novinárov informoval o výsledkoch lekárskej prehliadky, ktorej sa Trump podrobil minulý piatok - prvýkrát od svojho nástupu do funkcie prezidenta USA.Dr. Jackson pripustil, že Trump by mohol prijímať stravu s nižším objemom tukov a viac sa venovať telesnému cvičeniu - od septembra 2016 totiž pribral 1,36 kilogramu a momentálne váži 108,4 kilogramov pri výške 192 centimetrov.Analýzami sa zistili vyššie hodnoty cholesterolu - v porovnaní s odporúčaniami. Trumpovo srdce je však vo vynikajúcom stave, čo jeho lekár pripísal jeho celoživotnej abstinencii od tabaku i alkoholu. Počas lekárskej prehliadky Trumpovi namerali tlak 122/74.Prvú lekársku prehliadku od svojho nástupu do úradu v januári 2017 absolvoval Trump minulý piatok v Národnom vojenskom zdravotníckom stredisku Waltera Reeda v meste Bethesda v štáte Maryland, pričom vyšetrenie trvalo približne tri hodiny.Trump sa úradu prezidenta USA ujal vo veku 70 rokov, čím sa stal najstaršou osobou v dejinách zvolenou na tento najvyšší post v USA. Dr. Jackson v utorok dodal, že Trump je zdravý a nič nebráni tomu, aby zdravým ostal aj po zvyšok svojho pôsobenia v Bielom dome.