Trumpova administratíva čelí ďalšej žalobe za múr s Mexikom

Washington 15. septembra (TASR) - Skupina amerických environmentálnych organizácií podala vo štvrtok na federálnu vládu žalobu za to, že výstavbu múra na hraniciach s Mexikom plánuje bez posudzovania vplyvu tejto stavby na životné prostredie. Informovali o tom viaceré americké médiá.Organizácie Sierra Club, Ochrancovia divokej prírody (Defenders of Wildlife) a Fond na právnu ochranu zvierat (Animal Legal Defense Fund) tvrdia, že Trumpova administratíva obchádzaním environmentálneho posudzovania prekračuje svoju právomoc. Ich cieľom je zablokovať výstavbu múra.Podobnú žalobu podalo na vládu už v apríli aj Stredisko pre biologickú diverzitu (Center for Biological Diversity).Zákon z roku 2005 umožňuje vláde s cieľom urýchliť výstavbu hraničných bariér obísť niektoré environmentálne právne normy a procesy. Vláda odvtedy túto výnimku využila sedemkrát, z toho dvakrát pri plánoch Donalda Trumpa.Organizácie v žalobe argumentujú, že platnosť daného zákona vypršala v roku 2008, keď boli splnené požiadavky Kongresu na rýchlu výstavbu dodatočných bariér.Vedci a aktivisti v Spojených štátoch upozorňujú na negatívne vplyvy hraničných bariér na prírodu už od roku 2006, keď vtedajší prezident George W. Bush podpísal zákon o výstavbe bezpečnostného plota.V súčasnosti plánovaný múr po celej dĺžke hranice (3200 kilometrov) podľa nich rozdelí prírodné spoločenstvá, zastaví migrujúce zvieratá, vystaví riziku ohrozené druhy zvierat, sťaží opeľovanie rastlín, spôsobí záplavy a poruší environmentálne práva ľudí žijúcich v pohraničí.Hranica prechádza rozsiahlymi neobývanými prírodnými územiami, vrátane národných parkov, biosférických rezervácií a chránených prírodných území.