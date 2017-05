Trumpova administratíva potrvdila zmiernenie sankcií voči Iránu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. mája (TASR) - Administratíva prezidenta USA potvrdila v stredu platnosť uvoľnenia sankcií voči Iránu v súlade s medzinárodnou dohodou o iránskom jadrovom programe. Súčasne však uvalila na Teherán nové reštrikcie v súvislosti s vývojom balistických striel, informovala dnes agentúra DPA.Platnosť najtvrdších ekonomických opatrení voči Iránu Spojené štáty pozastavili v rámci prelomovej medzinárodnej dohody z roku 2015. V súlade s príslušným zákonom však možno tieto sankcie pozastaviť maximálne na obdobie 120 dní. Naposledy tak urobila v januári vláda predchádzajúceho prezidenta USA Baracka Obamu.V stredu tak prvýkrát urobila aj Trumpova administratíva. V prípade, že by sa tak nestalo, mohlo by to ohroziť platnosť celej medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe, uviedla agentúra Reuters.V rovnaký deň však ministerstvo financií USA uvalilo na Teherán nové sankcie kvôli vývoju balistických striel a podpore režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Na príslušný sankčný zoznam pribudlo sedem fyzických a právnických osôb z Iránu a Číny. Ide o dvoch popredných iránskych vojenských činiteľov, jednu iránsku spoločnosť, jedného Číňana a tri čínske firmy podporujúce iránsky program vývoja balistických rakiet.Jeden z iránskych predstaviteľov, voči ktorému sú namierené nové sankcie v podobe zmrazenia vkladov a zákazu finančných transakcií, sa podľa Washingtonu podieľal na predaji výbušnín do Sýrie.vysvetlil prijatie nových sankcií minister financií Steven Mnuchin.