Trumpova administratíva predstavila plán reformy daní

Americký minister financií Steven Mnuchin (vpravo) a Trumpov ekonomický poradca Gary Cohn (vľavo) počas tlačovej konferencie v Bielom dome vo Wahingtone, 26. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. apríla (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa navrhla rozsiahlu reformu daní, ktorá chce znížiť horné sadzby dane z príjmu pre súkromné osoby aj firmy. Trump chce znížením daní podporiť ekonomiku a tvorbu pracovných miest.Znížiť by sa malo daňové zaťaženie predovšetkým firmám a zamestnancom s nízkym a stredným príjmom, uviedli dnes vo Washingtone americký minister financií Steven Mnuchin a Trumpov ekonomický poradca Gary Cohn. Cieľom reformy je tiež zjednodušenie daňového systému. Cohn označil plánovanú reformu za najväčšiu reformu daní za vyše 30 rokov.Mnuchin a Cohn uviedli, že zníženie daní, ktoré zníži príjmy do rozpočtu, by malo byť vykompenzované zrýchlením ekonomiky a plánovaným obmedzením daňových únikov.Firemná daň by podľa návrhu reformy mala klesnúť na 15 % z 35 % a viac. V jednostránkovom sumáre návrhov, ktoré vydal Biely dom, sa uvádza, že Trump chce tiež znížiť počet daňových sadzieb pre príjmy fyzických osôb zo siedmych na tri, pričom najvyššia sadzba by klesla na 35 % z 39,6 %, alebo zdvojnásobiť odpočítateľnú položku, ktorú si môžu Američania nárokovať v daňovom priznaní.Podľa americkej legislatívy však veľké daňové zmeny musí schváliť Kongres. Kongresmani privítali Trumpov plán ako štartovací bod pre ďalšie diskusie o reforme daňového systému.