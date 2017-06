Trumpova administratíva zrušila Obamov program na ochranu migrantov

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. júna (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zrušila program predchádzajúceho šéfa Bieleho domu Baracka Obamu zameraný na ochranu migrantov. Informovala o tom dnes agentúra AP.Obamovo opatrenie z roku 2014 malo ochrániť pred deportáciou tých ilegálnych migrantov, ktorých deti sa už narodili v USA. Do platnosti však nikdy nevstúpilo; zablokoval ho federálny súd v Texase potom, ako jeho zákonnosť napadlo dovedna 26 amerických štátov.Trumpov minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly v noci nadnes oficiálne zrušil Obamovo opatrenie, ktoré malo tvoriť základ pre spustenie programu.Ten sa mal týkať zhruba štyroch miliónov nelegálnych migrantov, rodičov detí narodených v USA, ktorí by sa vďaka nemu vyhli deportácií a získali pracovné povolenie. Do ochranného programu, známeho pod skratkou DAPA, mali byť zahrnutí len prisťahovalci s čistým trestným registrom.Zrušením programu splnil Donald Trump jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov.