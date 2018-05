Trumpova delegácia pricestovala do Jeruzalema

Ivanka Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 13. mája (TASR) - Dcéra amerického prezidenta Ivanka Trumpová pricestovala v nedeľu s manželom Jaredom Kushnerom do Izraela na pondelkové otvorenia veľvyslanectva USA v Jeruzaleme. Pár, z ktorého každý je poradcom šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, sa zúčastní na slávnostnom podujatí.Samotný Trump na otvorení ambasády prítomný nebude, predpokladá sa však, že vystúpi s príhovorom prostredníctvom videomostu z Washingtonu. Americkú delegáciu dopĺňajú minister financií Steven Mnuchin a námestník ministra zahraničných vecí John Sullivan, informoval spravodajský portál stanice BBC.Trumpovo rozhodnutie preložiť americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema a uznať ho de facto za hlavné mesto Izraela pobúrilo Palestínčanov. Tento krok prišiel v súvislosti so 70. výročím vzniku moderného židovského štátu, rozchádza sa však s dlhodobou politikou neutrálnosti USA ohľadom tejto otázky.Menšie dočasné veľvyslanectvo Spojených štátov bude otvorené v budove amerického konzulátu v Jeruzaleme, zatiaľ čo väčší zastupiteľský úrad zriadia neskôr, keď sa do Jeruzalema presťahuje zvyšok ambasády z Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa BBC označil tento krok za dôvod na oslavy.Izrael považuje Jeruzalem za svojehlavné mesto, kým Palestínčania si nárokujú východnú časť Jeruzalema za metropolu pre svoj budúci štát. Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967, celé mesto vyhlásil v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto v roku 1980.Predseda palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás označil presun americkej ambasády za. Európska únia vzniesla voči Trumpovmu rozhodnutiu ostré námietky a väčšina veľvyslancov členských krajín EÚ v Izraeli bude pondelkové podujatie bojkotovať. Očakáva sa však účasť diplomatov z Česka, Maďarska a Rumunska.Britské médium dopĺňa, že prítomní by mali byť aj prezidenti Guatemaly a Paraguaja; obe krajiny sa totiž po Trumpovom kroku tiež rozhodli presunúť svoje ambasády do Jeruzalema.