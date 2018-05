Trumpova nominantka na šéfku CIA chcela stiahnuť svoju kandidatúru

Nominantka prezidenta USA Donalda Trumpa na šéfku Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Gina Haspelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. mája (TASR) - Nominantka prezidenta USA Donalda Trumpa na šéfku Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Gina Haspelová ponúkla v piatok stiahnutie svojej nominácie, pretože sa obávala, že jej stredajšie vypočúvanie v Senáte poškodí jej povesť i povesť CIA. V sobotu sa však rozhodla, že pri svojej kandidatúre zostane, napísal v nedeľu denník Washington Post.Navrhovaná nástupkyňa Mikea Pompea, ktorý sa stal ministrom zahraničných vecí, je v súčasnosti námestníčkou riaditeľa CIA, pričom v tajnej službe pracuje už 30 rokov. V roku 2002 viedla tajnú väznicu CIA v Thajsku a neskôr bola zapojená do prípadu ničenia nahrávok výsluchov zadržiavaných osôb podozrivých z terorizmu, pri ktorých bola použitá metóda waterboardingu (simulovaného topenia).Podľa zdrojov z Bieleho domu citavaných agentúrou AP má Haspelová stále podporu prezidenta Trumpa.Demokrati už vyjadrili nesúhlas s nomináciou 61-ročnej Haspelovej a vo schvaľovacom procese sa plánujú zaoberať najmä jej úlohou vo vypočúvacom programe CIA z éry prezidenta Georgea W. Busha.Avšak Haspelovej nominácia môže byť ohrozená, iba ak by stratila podporu republikánov, ktorí majú v Senáte tesnú väčšinu hlasov (51:49).Podľa republikánskeho senátora Johna McCaina bolo týranie osôb zadržiavaných Spojenými štátmi v posledných desiatich rokoch jednou z najtemnejších kapitol v amerických dejinách. Haspelová musí počas schvaľovacieho procesu vysvetliť rozsah svojho zapojenia do vypočúvacieho programu CIA, uviedol v marci McCain, ktorý bol sám mučený ako vojnový zajatec vo Vietname.