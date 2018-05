Trumpová predstavila iniciatívu na pomoc deťom, dočkala sa aj kritiky

Prvá dáma USA Melania Trumpová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. mája (TASR) - Prvá dáma USA Melania Trumpová predstavila v pondelok svoju iniciatívu, pomocou ktorej chce deti naučiť dôležitosti emočného, sociálneho i fyzického zdravia. Iniciatívou s názvom Be Best (Buďme najlepší) plánuje Trumpová propagovať zdravý životný štýl, pozitívne využívanie sociálnych sietí a bojovať proti drogovej závislosti či šikanovania na internete, informovala spravodajská stanica BBC.Podľa prvej dámy USA, ktorá svoju iniciatívu ohlásila v Ružovej záhrade Bieleho domu, jeprevziať zodpovednosťpovedala.dodala Trumpová, ktorá už v minulosti naznačovala, že sa chce s chce zamerať na boj proti tzv. kybernetickému šikanovaniu a za správne využívanie sociálnych sietí.Kritici Trumpovú už stihli obviniť z plagiátorstva. Na sociálnych sieťach pritom poukázali na to, že príručka zameraná na bezpečnosť detí na internete, ktorú v rámci iniciatívy prvá dáma vypracovala spoločne s americkou Federálnou obchodnou komisiou (FTC), sa nápadne podobá na dokument, ktorý FTC zverejnila ešte v roku 2014 počas administratívy predošlého amerického prezidenta Baracka Obamu.Príručka sa objavila na oficiálnej webstránke stránke Bieleho domu. Sprievodný text k nej oznamoval, že ju vypracovala Trumpová spoločne s FTC, po kritike na sociálnych sieťach sa však zmenil na, informoval denník The Guardian.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zároveň v súvislosti s avizovanou iniciatívou prvej dámy čelila opakovaným otázkam ohľadom toho, či je vôbec vhodné, aby Trumpová bojovala proti kybernetickému šikanovaniu berúc do úvahy, ako často na internete ľudí uráža jej vlastný manžel. Sandersová novinárom v tejto súvislosti odkázala, že obvinenia prezidenta z kyberšikany sú absurdné.