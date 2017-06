Trumpova rodina pokope: V Bielom dome už býva aj Melania a syn Barron

Americký prezident Donald Trump, prvá dáma USA Melania Trumpová, syn Barron Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júna (TASR) - Prvá rodina Spojených štátov je znova spolu pod jednou strechou: v Bielom dome.Manželka prezidenta USA Donalda Trumpa Melania v nedeľu oznámila, že po takmer piatich mesiacoch oddeleného bývania sa spolu s ich spoločným synom Barronom konečne presťahovala do prezidentského sídla vo Washingtone.Melania Trumpová so synom bývali od januárovej inaugurácie nového prezidenta v rozpore s tradíciou v budove Trump Tower v New Yorku, aby mohol dnes 11-ročný Barron dokončiť školský rok vo svojej doterajšej škole. Prezident medzitým býval a pracoval v Bielom dome.napísala prvá dáma v nedeľu večer na sociálnej sieti po tom, ako spolu s Barronom a Trumpom dorazili do Bieleho domu. K tvítu pripojila fotografiu výhľadu z Červenej izby prezidentského sídla.Donald Trump už opakovane povedal, že jeho manželka a najmladší syn sa presťahujú do Bieleho domu po skončení školského roka. Trump oslávi v stredu 71. narodeniny a jeden darček tak dostal už vopred, píše agentúra AP.Melania Trumpová v máji uviedla, že Barron bude od jesene chodiť do súkromnej školy v štáte Maryland, neďaleko hlavného mesta.