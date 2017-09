Trumpova vláda oznámila nový cestovný zákaz pre osem krajín

Na snímke Severná Kórea Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. septembra (TASR) - Cestujúcich z ôsmich krajín sveta sa budú týkať obmedzenia vstupu do Spojených štátov na základe nového nariadenia, ktoré v nedeľu podpísal americký prezident Donald Trump. Opatrenia siahajú od úplného zákazu vstupu po selektívnejšie reštrikcie, informuje agentúra AP.Nové predpisy, ktoré sa dotknú občanov Čadu, Iránu, Jemenu, Líbye, Severnej Kórey, Somálska, Sýrie a Venezuely, vstúpia do platnosti 18. októbra. Americkí predstavitelia zdôraznili, že platné víza, ktoré už boli udelené, nebudú v dôsledku nariadenia odvolané.Niektoré z uvedených krajín budú čeliť úplnému zákazu vstupu svojich občanov do USA. Voči iným zavádza Washington čiastočný zákaz vstupu, napríklad v prípade Venezuely len pre určitých vládnych predstaviteľov a ich rodinných príslušníkov.Trump vydal nové nariadenie vo forme "proklamácie" v deň, keď vyprší platnosť jeho kontroverzného zákazu vstupu cestujúcich zo šiestich prevažne moslimských krajín do USA, a to 90 dní po tom, ako nadobudol účinnosť.Ministerstvo vnútornej bezpečnosti odporučilo prezidentovi, aby uplatnil selektívnejšie obmedzenia vstupu alebo prísnejšie kontroly pre cudzích štátnych príslušníkov z krajín, ktoré podľa rezortu odmietajú dostatočnú výmenu informácií so Spojenými štátmi alebo nezaviedli bezpečnostné opatrenia požadované Washingtonom.