Trumpova vláda žiada na hraničný múr 18 miliárd USD za 10 rokov

San Diego 6. januára (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje vynaložiť 18 miliárd dolárov v priebehu desiatich rokov na výrazné rozšírenie bezpečnostného múru na hranici s Mexikom. Ide o jeden z jej zatiaľ najpodrobnejších návrhov toho, ako chce Trump splniť svoj známy prísľub z predvolebnej kampane, píše agentúra AP.Návrh Úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) hovorí o výstavbe 505 kilometrov ďalších bariér do septembra 2027, čím by ich celková dĺžka dosiahla 1552 kilometrov, teda takmer polovicu hranice USA s Mexikom, uviedla AP s odvolaním sa na vládneho predstaviteľa priamo oboznámeného so záležitosťou.Podľa zdroja sa v návrhu tiež píše o výmene doterajšieho oplotenia alebo sekundárnych bariérach na úsekoch hranice s dĺžkou 651 kilometrov.Trump prisľúbilna hranici s Mexikom, ktorý podľa neho pomôže vyriešiť problém nelegálnej imigrácie. Dosiaľ však poskytol len málo detailov o tom, kde a kedy by mal byť vystavaný a aké budú náklady.Jeho vláda požiadala na tento rok o 1,6 miliardy dolárov na vybudovanie alebo prestavbu 118 kilometrov pohraničného oplotenia v štátoch Texas a Kalifornia. Vládni činitelia naznačili, že na budúci rok budú žiadať rovnakú sumu.Desaťročný plán, o ktorom ako prvé informovali noviny Wall Street Journal, je výsledkom rozhovorov so senátormi, ktorí žiadali CBP o objasnenie, čo si vyžiada snaha zabezpečiť hranicu s Mexikom.Zatiaľ nezverejnený dokument CBP hovorí podľa zdrojov o celkových nových výdavkoch na hranicu vo výške 33 miliárd dolárov, z toho 18 miliárd by malo ísť na výstavbu múru, 5,7 miliardy na technologické vybavenie, miliarda na výstavbu a údržbu ciest a 8,5 miliardy na 5000 nových agentov Hraničnej hliadky, 2500 hraničných inšpektorov a ďalší personál.