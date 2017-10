Trumpovci si minútou ticha uctili obete streľby v Las Vegas

Americký prezident Donald Trump počas vyhlásenia k tragickej streľbe na účastníkov country koncertu v meste Las Vegas v americkom štáte Nevada, 2. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/New York 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a viceprezident Mike Pence s manželkami si včera minútou ticha uctili obete masovej streľby v Las Vegas.Trump, Pence, prvá dáma Melania Trumpová a druhá dáma Karen Penceová vyšli z Bieleho domu, urobili niekoľko krokov do záhrady a o 14.40 h miestneho času (20.40 h SELČ) sa na minútu zastavili, pričom odbíjal jediný zvon.Personál Bieleho domu ticho stál po oboch stranách Trumpovcov a Penceovcov. Spoločne si uctili pamiatku 58 zastrelených a vyše 500 ranených na nedeľnom koncerte v Las Vegas.Generálny tajomník OSN António Guterres jeútokom strelca v Las Vegas, uviedol dnes novinárom v New Yorku jeho hovorca Farhan Haq.Guterres napíše americkej administratíve sústrastný list, v ktorom vyjadrí žiaľ v mene OSN, dodal Haq.Haq nepovedal jasne, či OSN považuje útok za teroristický, ale vyhlásil, že je to. Hovorca generálneho tajomníka ešte uviedol:Páchateľom nedeľňajšej streľby v americkom meste Las Vegas bol 64-ročný Stephen Paddock. Podľa FBI nemal prepojenie so žiadnou medzinárodnou teroristickou skupinou.Paddock v nedeľu o 22.08 h miestneho času (dnes 09.08 h SELČ) spustil z okna svojej izby na 32. poschodí hotela Mandalay Bay na rušnom bulvári Las Vegas Strip streľbu do návštevníkov festivalu country hudby. Na koncerte v blízkosti hotela bolo zhruba 22.000 ľudí. Paddock sa ešte pred príchodom špeciálneho komanda zastrelil.