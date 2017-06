Trumpove príjmy od januára 2016 sa rátajú v stovkách miliónov dolárov

Prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump mal za minulý rok a časť tohto roka príjmy vo výške stoviek miliónov dolárov. Vyplýva to zo správy o prezidentových majetkových pomeroch, ktorú americký úrad pre vládnu etiku zverejnil v piatok.Úplne presné čísla však nie sú známe, keďže správa o Trumpových finančných pomeroch za obdobie od januára 2016 do 15. apríla tohto roka ponúka zväčša iba široké rozpätia príjmov z prezidentovho širokého portfólia podnikateľských aktivít v rámci konglomerátu Trump Organization.Trumpove súhrnné obchodné aktíva boli vyčíslené na približne 1,4 miliardy amerických dolárov (1,25 miliardy eur), pričom jeho príjmy za 15,5 mesiaca dosiahli najmenej 528,9 milióna dolárov. Trumpove finančné záväzky boli vyčíslené na 315 miliónov dolárov, z toho 130 miliónov dolárov tvorí dlh v prospech Deutsche Bank. Výška uhradenej dane sa v dokumente neuvádza.uviedol Biely dom.Z 98-stranového dokumentu, ktorý americký prezident podpísal 14. júna, okrem toho vyplýva, že Trump odstúpil z viac než 500 funkcií vo svojich firmách, z mnohých z nich len deň pred svojou inauguráciou 20. januára. Kontrolu nad globálnym impériom zveril svojim dvom synom, Donaldovi Trumpovi ml. a Ericovi Trumpovi, spolu s vrcholovým manažérom.Agentúra DPA pripomína, že oveľa komplexnejší pohľad na finančné pomery amerického prezidenta by poskytlo jeho daňové priznanie. To však Trump odmietol zverejniť už počas predvolebnej kampane a neurobil tak ani po nástupe do úradu.