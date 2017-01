Trumpove vízie: Amerika na prvom mieste a porážka Islamského štátu

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. januára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump včera krátko po svojej inaugurácii zverejnil svoje vízie týkajúce sa kľúčových oblastí politiky svojej administratívy. Príslušné dokumenty boli sprístupnené na webovej stránke Bieleho domu.píše sa v časti venovanej zahraničnej politike.Základným princípom Trumpovej diplomacie bude heslo. Jeho dodržiavanie by malo priniesť pokojnejší svet, v ktorom bude menej konfliktov a viac spoločných záujmov.Hlavnou prioritou Trumpovho ministerstva zahraničných vecí bude porážka Islamského štátu a ďalších islamistických teroristických skupín. S týmto cieľom budú USA v prípade potreby presadzovaťSpojené štáty budú tiež pracovať so zahraničnými partnermi na tom, aby znemožnili financovanie teroristických skupín a zintenzívnili výmenu spravodajských informácií. Zapoja sa tiež do kybernetickej vojny, aby narušili a eliminovali nepriateľskú propagandu a nábor bojovníkov.Prezident Trump je tiež odhodlaný znovuvybudovať americkú armádu a zvrátiť dlhoročný trend jej zmenšovania.píše sa v dokumente.Dôležitým nástrojom Trumpovej administratívy bude diplomacia. USA si v rámci nového zahraničnopolitického prístupu nebudú v zahraničí vyrábať nepriateľov, ale hľadať skôr priateľov a spojencov.