Trumpovej inaugurácii počasie praje, mnohí prezidenti šťastie nemali

Počas inaugurácie Baracka Obamu v roku 2009 boli teploty pod nulou a fúkal nepríjemný vietor. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. januára (TASR) – V hlavnom meste Spojených štátov sa dnes začali podujatia spojené s inauguráciou novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Účastníkov tešia jarné teploty, čo je dobré vzhľadom na to, že január, kedy sa tradične konajú inaugurácie, je vo Washingtone najchladnejším mesiacom roka.Dnes je však vo Washingtone príjemných 13 stupňov Celzia a slnko sa strieda s oblakmi - takmer ideálne počasie na inauguračné podujatia pod holým nebom. V piatok má byť chladnejšie, sedem až deväť stupňov, a keď bude Donald Trump skladať prísahu, môže aj spŕchnuť. Organizátori preto dnes zmiernili pôvodný zákaz používania dáždnikov.Prehánky sú však nič v porovnaní s januárom 2009, keď svoju prvú prezidentskú prísahu skladal Barack Obama. Teploty boli vtedy pod nulou a fúkal nepríjemný a silný vietor.Ak by sa inaugurácia konala pred rokom, zrejme by boli problémy aj s jej organizovaním. Washington totiž v januári 2016 zasiahla snehová fujavica.Sneh, mrazy a vietor potrápili aj Johna F. Kennedyho v januári 1961. Ráno v deň inaugurácie napadlo takmer 20 centimetrov snehu, čo spôsobilo problémy v doprave. Organizátori mali tiež čo robiť, aby stihli včas vyčistiť Pennsylvania Avenue, ulicu spájajúcu Kapitol s Bielym domom, na ktorej sa koná tradičný inauguračný sprievod.Počasie neprialo ani Franklinovi D. Rooseveltovi v roku 1937. Ten mal najupršanejšiu inauguráciu v histórii. Okrem toho, že výdatne pršalo, bola aj zima. Teploty boli len tesne nad nulou a tekutý dážď sa striedal s mrznúcim dažďom a so snehom.Najchladnejšie bolo počas druhej inaugurácie Ronalda Reagana v roku 1985. Teploty vtedy klesli na mínus 13 stupňov a k tomu ešte aj fúkalo. Pocitovo bolo mínus 20 až mínus 29 stupňov a inauguráciu museli presunúť do vnútra Kapitolu.Ronald Reagan drží ešte jedno prvenstvo - počas jeho prvej inaugurácie v roku 1981 bolo zatiaľ najteplejšie. Vo Washingtone bolo vtedy na poludnie okolo 13 stupňov Celzia.