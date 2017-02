Trumpovho exporadcu pre národnú bezpečnosť M. Flynna vypočúval FBI

Michael Flynn, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. februára (TASR) - Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vypočúval bývalého poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna ohľadom jeho výmeny informácií s vysokým ruským predstaviteľom.Podľa nemenovaného amerického činiteľa sa vypočúvanie odohralo v bližšie nešpecifikovaný deň po inaugurácii prezidenta USA Donalda Trumpa. Daný činiteľ bol oboznámený s vyšetrovaním, avšak nemal oprávnenie o tejto záležitosti hovoriť menovite a vyhlásenie poskytol pod podmienkou zachovania svojej anonymity.Bezprostredne nebolo známe, aké otázky kládol FBI Flynnovi, ani to, čo exporadca vyšetrovateľom počas vypočúvania povedal. O jeho vypočúvaní ako prvý napísal denník The New York Times.Flynn bol prepustený zo svojej pozície v pondelok pre obavy, že klamal členom Trumpovej administratívy o svojich kontaktoch s ruským veľvyslancom v Spojených štátoch. Tlačový hovorca Bieleho domu Sean Spicer vyhlásil, že Flynnovo prepustenie bolo podnietené postupným "narušením" dôvery voči tomuto generálovi vo výslužbe.Americké médiá v piatok napísali, že Flynn v rozpore so svojimi nedávnymi tvrdeniami vlani koncom decembra telefonicky hovoril s ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom o nových sankciách voči Rusku, ktoré pripravoval vtedajší americký prezident Barack Obama.Podľa denníka Washington Post sa spomínaný telefonát odohral v deň oznámenia sankcií voči Rusku v podobe vyhostenia ruských diplomatov z USA. V takom prípade by telefonát mohol byť vnímaný aj ako porušenie zákona.Trump nominoval Flynna za svojho poradcu pre bezpečnostné otázky vo februári 2016. Jeho kontakty s Ruskom vzbudili pozornosť už počas volebnej kampane. Koncom roka 2015 sa Flynn zúčastnil na oslavách desiateho výročia vzniku prokremeľskej spravodajskej televízie RT, na ktorých sedel vedľa ruského prezidenta Vladimira Putina.