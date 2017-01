Trumpovho nominanta na šéfa diplomacie podporili ďalší senátori

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. januára (TASR) - Nominant nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na ministra zahraničných vecí Rex Tillerson má väčšie vyhliadky na potvrdenie vo funkcii po tom, ako dvaja kľúčoví republikánski senátori v nedeľu oznámili, že ho podporia napriek znepokojeniu nad jeho vzťahmi s Ruskom.Republikánmi kontrolovaný federálny Senát dosiaľ potvrdil dvoch z Trumpových nominantov na posty v kabinete. Tillerson, bývalý šéf ropnej a plynárenskej spoločnosti Exxon Mobil, však čelil kritike možných konfliktov záujmov aj zo strany viacerých popredných republikánov vzhľadom na blízke vzťahy s ruskými činiteľmi.uviedli senátori John McCain a Lindsey Graham.Tillerson sa ako výkonný riaditeľ ExxonMobilu vyslovoval proti sankciám Spojených štátov voči Moskve v dôsledku anektovania Krymského polostrova z roku 2014. Pre tieto sankčné opatrenia prišiel jeho energetický gigant o stovky miliónov dolárov.Debatu okolo Trumpovho nominanta na šéfa diplomacie rozvírilo aj stanovisko amerických spravodajských služieb, že Rusko zasahovalo do kampane pred prezidentskými voľbami v USA, aby pomohlo Trumpovi poraziť demokratku Hillary Clintonovú.Líder senátnej väčšiny Mitch McConnell vyjadril v nedeľu presvedčenie, že horná komora Kongresu potvrdí všetkých nominantov Trumpa. V televízii Fox News tiež povedal, že Senát napokon schváli aj kandidáta na sudcu najvyššieho súdu, ktorého vyberie Trump.Senátny výbor pre zahraničné vzťahy by mal o nominácii Tillersona hlasovať dnes. Hlasovanie celého Senátu by malo prísť krátko na to.