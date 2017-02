Trumpovo nariadenie stoplo Škripeka, raňajky s prezidentom USA zmeškal

Na archívnej snímke slovenský europoslanec Branislav Škripek. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) – Europoslanca Branislava Škripeka (OĽaNO-NOVA) na ceste do USA zdržali dva dni na letisku v Istanbule. Do Spojených štátov sa nakoniec nedostal. TASR o tom informovala Elena Burešová z kancelárie europoslanca.uviedol europoslanec.vysvetľoval Škripek.Podľa jeho slov sa ho snažil vybaviť nanovo elektronicky, avšak systém kolaboval.dodal.Europoslanec sa nakoniec musel vrátiť späť do Bruselu. Americký prezident Donald Trump sa modlitebných raňajok zúčastnil.