Trumpovo sídlo na Floride už krajinu stálo 6,6 milióna dolárov

Washington 30. júla (TASR) – Ochrana luxusného súkromného sídla amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride už stála daňových poplatníkov 6,6 milióna dolárov (5,6 milióna eur). Zistil to denník Washington Post, ktorý sa k tejto sume dostal na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.napísal v piatok uvedený denník.Pobrežná stráž musela na ochranu floridskej rezidencie nasadiť člny, hliadkovacie lode, helikoptéry a protiteroristických špecialistov z celej krajiny. Všetci spolu odslúžili tisíce hodín.dodal Washington Post.V súčasnosti vymenil šéf Bieleho domu luxusné sídlo v pobrežnom meste Palm Beach za svoje iné nehnuteľnosti, keďže na Floride je veľmi teplo a začína sa aj hurikánová sezóna. Donald Trump tak chodí radšej napríklad do Bedminsteru, luxusnej nehnuteľnosti na vidieku západne od mesta New York, a na svoje golfové ihrisko pri rieke Potomac v štáte Virgínia, neďaleko od Bieleho domu.