Trumpovo uvoľnenie regulácie bánk bude mať vážne dôsledky

Frankfurt nad Mohanom 6. februára (TASR) - Nemecké súkromné banky sa obávajú zhoršenia situácie v Európe po tom, ako americký prezident Donald Trump uskutoční svoj zámer a uvoľní kontrolu amerických úverových ústavov.Konateľ Spolkového združenia nemeckých bánk (BdB) Michael Kemmer varoval dnes pred celosvetovou súťažou v uvoľnení regulačných predpisov pre banky.. To je podľa Kemmera poučenie z ostatnej finančnej krízy. Inak sa nedá vylúčiť,Trump v piatok (3.2.) podpísal dekrét, ktorým nariadil, aby sa v Spojených štátoch prehodnotila prísnejšia regulácia bánk zavedená po finančnej kríze pred necelým desaťročím.Balík zákonov známy ako Dodd-Frankov z roku 2010 výrazne obmedzoval okrem iného vlastné podnikanie bánk.Kemmer sa obáva, že obrat v regulácii v Spojených štátoch ovplyvní aj prebiehajúce rokovania o reforme odvetvia na celom svete, konkrétne ide o súbor opatrení známy pod názvom Bazilej III.Ďalšie rokovania o pravidlách pre činnosť bánk Bazilej IV by to vôbec neuľahčilo.Rokovania vo Švajčiarsku teraz uviazli na mŕtvom bode, lebo predovšetkým Američania a Európania nemôžu nájsť spoločného menovateľa pre výpočet bankových rizík.Hovorca nemeckého spolkového ministerstva financií v Berlíne uviedol, že v Bazilejskom výbore sa nemá diskutovať o uvoľnení regulácie, ale má ísť predovšetkým o vytvorenie rovnakých a čestných konkurenčných podmienok pre všetky úverové ústavy.