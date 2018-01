Trumpovo vládne lietadlo dostane dve chladničky za 24 miliónov USD

Na snímke americký prezident Donald Trump vystupuje z lietadla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. januára (TASR) - Lietadlo Air Force One, ktorým sa vozí prezident Donald Trump, dostane dve nové chladničky. Hovorkyňa amerického vojenského letectva uviedla, že chladničky spolu za 24 miliónov USD (19,3 milióna eur) sú nevyhnutne potrebné.Doterajšie chladničky na palube vládneho špeciálu na chránenie potravín sú rovnako staré ako samotné prezidentovo služobné lietadlo. Je k dispozícii už piatemu americkému prezidentovi. Upravený Boeing 747 dostalo americké letectvo v roku 1990. Kapacita chladničiek už nestačí pre cestujúcich na dlhšej ceste. Napriek tomu, že sa pravidelne robí ich údržba, stáva sa, že prestávajú slúžiť.Objednávku na dodávku chladničiek dostal Boeing, výrobca Air Force One. Vybaví ich najmodernejšími technológiami a ich kapacitu zvýši na takmer dva kubické metre.Internetový portál DefenseOne napísal, že sa do nich zmestí 3000 porcií jedla, ktoré by mali cestujúcim vystačiť na viac ako týždeň.Trump v roku 2015 kritizoval vysoké náklady na dva vládne špeciály, ktoré mali nahradiť súčasný takmer 30-ročný stroj.povedal vlani vo februári denníku Washington Post, vtedy už býval v Bielom dome. Dodal, že sa mu ako prezidentovi podarilo cenu nových strojov u výrobcu znížiť. Boeing to však nepotvrdil.(1 EUR = 1,2436 USD)