Trumpovu administratívu kvôli rozdeľovaniu rodín zažalovalo 17 štátov

Sedemnásť amerických štátov, vrátane Washingtonu, New Yorku a Kalifornie, v utorok zažalovalo administratívu prezidenta Donalda Trumpa s cieľom prinútiť úradníkov znovu spojiť rodiny migrantov, ktoré boli rozdelené na hranici medzi USA a Mexikom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Seattle 27. júna (TASR) - Sedemnásť amerických štátov, vrátane Washingtonu, New Yorku a Kalifornie, v utorok zažalovalo administratívu prezidenta Donalda Trumpa s cieľom prinútiť úradníkov znovu spojiť rodiny migrantov, ktoré boli rozdelené na hranici medzi USA a Mexikom. Informovala o tom agentúra AP.Tieto štáty, pričom každý z nich má svojho generálneho prokurátora z radov demokratov, sa vo svojej žalobe pripojili k Washingtonu, D.C. Ide o prvé právne napadnutie zo strany amerických štátov v súvislosti s praxou oddeľovania detí migrantov od rodičov.generálny prokurátor štátu New Jersey Gurbir Grewal uviedol v e-mailovom vyhlásení.Prisťahovalecké úrady oddelili v posledných týždňoch od rodičov viac ako 2000 detí, čo vyvolalo globálne pobúrenie po tom ako sa objavili fotografie a nahrávky plačúcich detí. Mnohí rodičia sú vo väzbe tisíce kilometrov od svojich detí, ktoré nevideli a s ktorými takmer vôbec nehovorili mesiac alebo aj dlhšie.Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do USA cez hranice s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.V reakcii na pondelkové oznámenie šéfa CBP hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zdôraznila, že pozastavenie trestného stíhania migrantov neznamená ústup od politiky nulovej tolerancie. "Jednoducho nemáme kapacity," vyhlásila Sandersová.Prezident Trump podľa nej trvá na tom, že dospelí migranti zadržaní pri pokuse o nelegálne prekročenie hraníc musia byť stíhaní, avšak bez toho, aby dochádzalo k rozdeľovaniu rodín. Ako sa tento problém bude riešiť, zatiaľ nie je jasné, keďže americké zákony neumožňujú zadržiavanie detí v detenčných zariadeniach pre dospelých. V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov približne 2500 detí. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti minulý víkend uviedlo, že 522 z týchto detí je už opäť so svojimi rodičmi.