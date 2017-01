Trumpovým šéfom tajných služieb bude bývalý senátor Dan Coats

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dan Coats, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump vymenuje za nového šéfa amerických tajných služieb bývalého senátora Dana Coatsa. Oznámili to vo štvrtok viaceré americké médiá s odvolaním sa na dobre informované zdroje.Príslušné oficiálne oznámenie Trumpovho tímu sa očakáva ešte tento týždeň. Coats by mal nahradiť Jamesa Clappera, ktorý v súlade s očakávaniami avizoval svoj odchod z funkcie už krátko po novembrových prezidentských voľbách.Konzervatívny republikán Dan Coats (73) bol 16 rokov americkým senátorom za štát Indiana. Vlani ohlásil svoj odchod do dôchodku a už sa neuchádzal o znovuzvolenie. V minulosti pôsobil aj ako americký veľvyslanec v Nemecku.Riaditeľ amerických spravodajských služieb (DNI) dohliada na činnosť 16 agentúr a úradov, zodpovedá sa priamo prezidentovi a patrí medzi jeho najbližších poradcov.