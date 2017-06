Tržby českého automobilového priemyslu vlani prekonali 1 bilión korún

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. júna (TASR) - Tržby českých automobiliek a dodávateľov dielov vlani prvýkrát prekonali 1 bilión Kč (37,98 miliardy eur).Tržby v sektore sa v roku 2016 zvýšili o 12 % na rekordných 1,02 bilióna Kč. Na automobilový priemysel, ktorý prináša Česku nadpriemerné investície aj mzdy, vlani pripadla viac než pätina celého domáceho exportu. To znamená, že Česko je čoraz viac závislejšie od predaja áut, a to predovšetkým v Európe.Údaje zverejnilo české Združenie automobilového priemyslu (AutoSAP).uviedol prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.Česko je od áut závislejšie čoraz viac: ešte pred dvomi rokmi bol podiel automobiliek na hrubom domácom produkte (HDP) 7 %, vlani to už bolo 9 %. Na firmy z automobilového sektora už pripadá na celkových tržbách priemyselnej výroby v Česku 24,4 %, čo je o 2,4 percentuálneho bodu viac než pred rokom.Výroba áut je extrémne závislá od vývozu, do zahraničia putuje 85 % produkcie sektora. Na celkovom exporte Česka sa automobilky vlani podieľali 21,7 %.Automobilový priemysel vlani zaznamenal v Česku rekordný rok nielen z hľadiska tržieb. Výroba áut stúpla na 1,35 milióna vozidiel. Česko je po Slovensku druhým najväčším výrobcom áut na svete v prepočte na obyvateľa a 15. na svete v absolútnych číslach. V Česku sa vyrobilo vlani napríklad viac áut ako v celej Afrike. Rast pokračuje aj v tomto roku.Automobilový priemysel zamestnáva v Česku vyše 117.000 ľudí len v rámci členských firiem AutoSAP, ich priemerná mzda vlani dosiahla takmer 35.000 Kč.