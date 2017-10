Tržby IKEA idú hore: Spoločnosť chce skúsiť predávať aj inou cestou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 10. októbra (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant IKEA dnes oznámil, že začne predávať nábytok aj prostredníctvom webových stránok iných spoločností. Cieľom je nájsť nové spôsoby, ako osloviť zákazníkov v digitálnom veku. Zatiaľ však nepadloKaisa Lyckdalová, hovorkyňa švédskej spoločnosti, uviedla, že IKEA by chcela začať s testovaním v roku 2018 a je sama "zvedavá", ako rozšíri jej predajnú základňu.Dodala, že ide o skúšku a IKEA sa naďalej sústredí na rozvoj doterajších foriem predaja, teda vlastných obchodov a vlastných webových stránok.V uplynulom obchodnom roku 2016/17 navštívilo predajne spoločnosti na celom svete 2,3 miliardy ľudí. IKEA má fiškálne sídlo v holandskom meste Leiden a prevádzkuje viac ako 400 obchodov v 49 krajinách.Spoločnosť IKEA International dnes zároveň oznámila, že jej celkový maloobchodný obrat v uplynulom roku do 31. augusta 2017 vzrástol o 3,6 % na 34,1 miliardy eur. Prispeli k tomu nové formáty obchodov, kratšie dodacie lehoty a lepšia distribúcia. Spoločnosti IKEA sa tiež podarilo uzavrieť dohodu o kúpe spoločnosti TaskRabbit, ktorá sprostredkováva ľudí na drobné domáce práce, ako je montáž nábytku.Okrem toho nábytkársky kolos nedávno investoval do zabezpečenia energetickej nezávislosti a teraz vlastní viac veterných turbín ako obchodov. To posunulo nábytkársky reťazec bližšie k cieľu, ktorým je vyrábať toľko energie z obnoviteľných zdrojov, koľko spotrebuje.