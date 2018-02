Tržby počas Vianoc rástli miernejšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 5. februára (TASR) – Tržby počas vianočného obdobia rástli miernejšie ako v minulých rokoch, spotrebitelia nakupovali priebežne. Predajcov nepotešili ani vianočné trhy a slabší predaj potravín. Naopak, nepotravinový segment si opäť polepšil. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ktorá tvrdí, že hoci domácnosti spotrebúvajú stále viac, dynamika tržieb pre maloobchodníkov bola počas sviatkov miernejšia.Spomaľujúci trend rastúcej sily vianočného obdobia bol podľa analytika UniCreditu Ľubomíra Koršňáka spôsobený postupným nasycovaním spotreby, keď silnejšie tržby boli zaznamenané už v novembri.spresnil Koršňák.Slabé tržby z predaja na trhoviskách, ktoré klesli medziročne až o 29,7 %, mohli byť ovplyvnené aj počasím. Počas Vianoc vykázal nižšie čísla aj predaj potravín, pri ktorých sa dynamika medziročného rastu spomaľovala najmä v malých špecializovaných predajniach.Lepšie výsledky mal vo vianočnom období nepotravinový segment.skonštatoval analytik. Najrýchlejší medziročný rast tržieb (o 17,4 %) bol v oblasti internetových a zásielkových obchodov.Pri predaji a údržbe áut sa medziročné zvyšovanie tržieb v decembri spomalilo a oproti predchádzajúcemu roku poklesli aj tržby slovenských ubytovacích zariadení. Tu však svoju rolu podľa analytika zohral slabší nábeh zimnej sezóny. V reštauráciách tržby naopak rástli. Podľa prepočtov banky tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v súhrne vzrástli o 0,4 % pri sezónne očistených dátach. Napriek tomu sa dynamika rastu tržieb v poslednom štvrťroku minulého roka priemerne zrýchľovala z 1,3 % na 1,8 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku a zrýchľovala aj medziročne.zhodnotil Koršňák s tým, že slovenská ekonomika pokračuje v raste a spotrebu domácností by mali podporovať aj nízke úrokové sadzby.uzavrel.