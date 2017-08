Tržby výrobcov luxusného tovaru klesli o 4,5 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. augusta (TASR) - Šťastne a sebavedomo sa pri kúpe luxusných tovarov cíti až 82 % respondentov. Zákazníci pritom uprednostňujú ručne vyrábané produkty. Ako vyplýva z globálnej štúdie spoločnosti Deloitte o najväčších výrobcoch luxusného tovaru a luxusných značiek, až 60 % opýtaných nakupuje luxusné značky impulzívne.opisuje želania nakupujúcich Zuzana Letková, partnerka spoločnosti Deloitte.Luxusné produkty pritom nadpolovičná väčšina zákazníkov stále nakupuje v kamenných obchodoch. V generácii baby boomers (ľudia narodení v rokoch 1946 až 1964) je to 72 %, v generácii X (ročníky narodenia 1965 až 1979) je to 66 % a medzi mileniálmi (ročníky narodenia 1980 až 1995) iba 58 %. Ostatné nákupy sa uskutočňujú prostredníctvom počítača alebo mobilných zariadení.Sto najväčších svetových výrobcov luxusného tovaru dosiahlo vo fiškálnom roku 2015 (júl 2015 – júl 2016) celkové tržby vo výške 212 miliárd USD (179,56 miliárd eur). Tento výsledok predstavuje medziročný pokles o 4,5 %. Dôvodom bola najmä nestabilita menových kurzov. Tržby iba z predaja luxusných výrobkov týchto spoločností však medziročne vzrástli o viac ako tri percentuálne body.uvádza Letková.Výdavky na luxusný tovar sa najviac zvýšili na rozvíjajúcich sa trhoch ako je Čína, Rusko a Spojené arabské emiráty, a to až o 70 %. Na vyspelých trhoch (Japonsko, USA, EÚ) uviedlo zvýšenie výdavkov iba 53 % respondentov.Prieskum Global Power of Luxury Goods identifikuje 100 najväčších výrobcov luxusného tovaru na svete na základe verejne dostupných údajov a analyzuje ich z rôznych hľadísk. Aktuálny rebríček je zostavený z konsolidovaných tržieb vo fiškálnom roku 2015 (končiaci sa v júli 2016). Prieskum o správaní klientov luxusných značiek sa uskutočnil vo februári na vzorke 1300 zákazníkov v 11 krajinách (Čína, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a USA).TASR informoval Deloitte na Slovensku .