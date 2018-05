Tsipras na Lesbose sľúbil posilniť migračné úrady

Grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 4. mája (TASR) - Grécka zásahová polícia použila vo štvrtok slzotvorný plyn voči účastníkom demonštrácie proti migračnej politike Európskej únie, ktorá sa konala v prístave na ostrove Lesbos. Zásahu predchádzal pokus niekoľkých desiatok demonštrantov o prevrátenie policajného autobusu, informovala agentúra AP.Protestná akcia za účasti asi 2500 demonštrantov sa uskutočnila v čase konania konferencie, na ktorej sa očakávalo aj vystúpenie gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa.Tsipras v ňom obhajoval kontroverznú dohodu o migrácii medzi EÚ a Tureckom a zároveň sa snažil zmierniť hnev obyvateľov ostrova, kde žije takmer 9000 utečencov a migrantov. Upozornil, že bez dohody by situácia na ostrove bol trikrát horšia, lebomigrantov. Tsipras súčasne pripustil, že životné podmienky na ostrove sú ťažké tak pre migrantov, ako aj pre ostrovanoch.Na ostrove Lesbos vo štvrtok vyhlásili generálny štrajk, ktorý bol protestom miestnych obyvateľov proti imigračnej politike EÚ. Štrajk prakticky paralyzoval obvyklý život na ostrove: v najdôležitejšom meste Mytiléna zostalo zavretých mnoho obchodov, kaviarní, reštaurácií, ale aj úradov. V službe boli len policajti a zamestnanci colného úradu.Na protest proti migračnej politike EÚ boli obchody zavreté aj na neďalekom ostrove Chios.Generálny štrajk bol protestom proti dohode, ktorú v roku 2016 uzavrela EÚ s Tureckom. Podstatou dohody je, že všetci migranti, ktorí sa presunú z Turecka na ostrovy a nezískajú azyl v Grécku, môžu byť poslaní späť do Turecka.Výmenou za pomoc s migráciou sľúbila EÚ Turecku tri miliardy eur poskytovaných priamo na zlepšenie situácie miliónov sýrskych utečencov v krajine, ale aj obnovenie dovtedy roky zamrznutých prístupových rozhovorov. Pred Ankarou sa tiež teoreticky otvorila možnosť bezvízového styku, s ktorou majú ale niektoré členské krajiny únie problém.Spracúvanie žiadostí o azyl sa však v dôsledku nedostatku vyškolených úradníkov naťahuje a spolu so zlými podmienkami v zariadeniach pre utečencov vyvoláva protesty. Táto situácia vzbudzuje aj hnev ostrovanov.Premiér Tsipras v tejto súvislosti vo štvrtok prisľúbil, že migračné úrady dostanú posily, aby sa zrýchlilo azylové konanie. Súčasne vyhlásil, že Grécko nebude tolerovaťna žiadateľov o azyl. Mal tým na mysli útok z konca apríla, keď v Mytiléne došlo ku konfliktu medzi desiatkami migrantov okupujúcimi námestie s pravicovými extrémistami a policajtmi. Viacero migrantov utrpelo pri násilnostiach ľahšie zranenia.zdôraznil Tsipras.Lesbos sa v roku 2015 stal bránou do Európy pre asi milión utečencov a migrantov prichádzajúcich najmä zo Sýrie, Iraku a Afganistanu.