Tsipras sľúbil návrat Grécka na dlhopisové trhy v roku 2017

Atény 22. decembra (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras sľúbil, že sa jeho krajina v roku 2017 vráti na medzinárodné dlhopisové trhy. A to aj napriek tomu, že veritelia odložili revíziu plnenia úverových podmienok. Dôvodom je roztržka s vládou v Aténach, ktorá sa rozhodla rozdeliť vianočné prémie medzi dôchodcov s nízkymi príjmami, hoci krajina zápasí s enormnými dlhmi. A odložila tiež zvýšenie dane z pridanej hodnoty na gréckych ostrovoch, ktoré zasiahla utečenecká kríza.Ministri financií eurozóny sa pritom len začiatkom decembra dohodli na zmiernení gréckeho dlhu. Dohoda by do roku 2060 mala znížiť verejný dlh krajiny o 20 percentuálnych bodov. Pár dní na to ale Tsipras bez diskusií s veriteľmi oznámil, že grécka vláda rozdelí dôchodcom s nízkymi príjmami pred Vianocami celkovo 617 miliónov eur.Veritelia z eurozóny preto 14. decembra zastavili realizáciu dohody o zmiernení dlhu. Ako uviedol hovorca Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM), medzinárodní veritelia musia najskôr zanalyzovať dôsledky jednorazového výdavku.Tsipras dnes na podujatí Európskej investičnej banky vyhlásil, že zmiernenie finančných problémov Grécka povedie k jeho návratu na dlhopisové trhy. Pôjde o druhý pokus o predaj dlhopisov od roku 2010, keď Atény požiadali o prvý záchranný úver.Grécko je pritom stále závislé od peňazí z tretieho záchranného balíka, ktorý mu poskytli partneri v eurozóne. A situáciu v krajine stále monitoruje Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý prispel na pomoc Grécku v rámci prvého a druhého balíka.Podmienkou pre uvoľnenie novej splátky z úveru od eurozóny je zavádzanie dohodnutých reforiem. Ale veritelia najnovšiu previerku odložili, lebo nesúhlasia s gréckou reformou pracovného trhu a cieľmi v oblasti primárneho rozpočtového prebytku.Tento odklad môže zadržať vyplatenie ďalšej splátky a poškodiť aj šance Grécka, že ho Európska centrálna banka konečne zaradí do svojho programu nákupu dlhopisov eurozóny.Grécko zaznamenalo dramatický nárast chudoby od začiatku dlhovej krízy. Približne 25 % populácie v produktívnom veku je bez práce a mnohí nedostávajú žiadnu podporu.Zástupcovia eurozóny sa podľa nemenovaného zdroja z Bruselu vzhľadom na nadchádzajúce sviatky v najbližších dňoch nestretnú. To vyvoláva otázniky, či sa obom stranám podarí dosiahnuť dohodu o sporných bodoch ešte v tomto, alebo až v nasledujúcom roku.