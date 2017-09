Tsipras: Ukončenie prístupových rokovaní EÚ s Tureckom by bolo chybou

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras prichádza na rokovanie na Bratislavskom hrade. V Bratislave dňa 16. septembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Solún 11. septembra (TASR) - Ukončenie prístupových rozhovorov Európskej únie (EÚ) s Tureckom, ako to navrhuje nemecká kancelárka Angela Merkelová, by bolo podľa gréckeho premiéra Alexisa TsiprasaInformovala o tom agentúra AP.vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii počas Medzinárodného veľtrhu v Solúne Tsipras. Grécky premiér je presvedčený, že angažovanosť Únie voči Turecku by mala pokračovať, a to i napriek autoritárskym sklonom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Tsipras naznačil, že Erdogan by v skutočnosti ukončenie dialógu privítal, pretože by nebol nútený realizovaťčo je jednou z podmienok vstupu Ankary do EÚ.Merkelová sa nedávno vyjadrila, že nepočíta s členstvom Turecka v Únii.Turecko začalo rokovania o členstve v EÚ v roku 2005, prístupové rozhovory sa však ocitli na bode mrazu aj napriek tomu, že Únia začiatkom minulého roka prisľúbila, že ich urýchli, ak vláda v Ankare zastaví masívny tok migrantov do Európy.K zmene postoja EÚ došlo po neúspešnom vojenskom prevrate v Turecku v júli 2016. Následné autoritárske sklony prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jeho konfrontačný tón s niektorými členmi EÚ, zatýkanie členov opozície, predstaviteľov domácich aj európskych médií a občianskych hnutí a rozsiahle čistky v štátnom aparáte vyvolali v Bruseli obavy, či Ankara dokáže dodržiavať a rešpektovať ľudské práva a princípy právneho štátu, čiže hodnoty, na ktorých je založená EÚ.