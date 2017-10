TTSK: J. Berényi nevidí dôvod na stiahnutie kandidatúry

Na snímke kandidát na predsedu TTSK József Berényi. Foto: SMK Foto: SMK

Trnava 6. októbra (TASR) – Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), kandidát v nadchádzajúcich krajských voľbách na predsedu TTSK József Berényi (SMK) odmietol dnešnú výzvu protikandidáta Konráda Rigóa (Most-Híd) na odstúpenie z kandidatúry. Uviedol, že Most-Híd by mal najskôr zverejniť zmluvy ohľadom predaja pozemkov pod trasou rýchlostnej cesty R7, čo dlhodobo odmieta a až potom má nárok kritizovať prácu iných.Rigóova výzva smerovala k Berényimu i rovnako kandidujúcemu predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi (nezávislý) za to, že podľa neho sú priamo zodpovední za výsledok, ktorý kraj dosiahol v hodnotení Transparency International Slovensko (TIS) a obsadil nelichotivé predposledné miesto. Berényi pre TASR uviedol, že práve dnes absolvoval rokovanie so zástupcami TIS a prebrali opatrenia, ktoré by mohli viesť k lepšiemu umiestneniu TTSK.povedal Berényi. Ako príklad uviedol, že TIS vyčítala, že TTSK síce zverejňuje uznesenia zo zasadnutí krajského zastupiteľstva, no nemá na svojej webovej stránke aj priame linky na niektoré dôležité oblasti z nich, ako sú granty a podobne. Rovnako TTSK dokáže obratom doplniť chýbajúce kódexy poslancov a zamestnancov.dodal Berényi s tým, že výsledky hodnotenia nie sú dôkazom, že sa v TTSK narába s financiami netransparentne.Michal Piško z TIS pre TASR dnes v tejto súvislosti uviedol, že v prípade hodnotenia TTSK nejde o dramatický prepad oproti predchádzajúcemu hodnoteniu v roku 2015.uviedol. Zdôraznil, že rebríček TIS nemeria korupciu, ale iba otvorenosť zverejňovania a nastavené pravidlá. Takže lepšie hodnotený kraj sa nedá automaticky označiť za nekorupčný, a naopak.T. Mikuš sa rozhodol k výzve K. Rigóa nevyjadriť.