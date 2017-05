Tublatanka odsudzuje terorizmus, v Londýne zaspieva Svet v ohrození

Spevák kapely Tublatanka Maťo Ďurinda. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Spevák kapely Tublatanka Maťo Ďurinda. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenskú skupinu Tublatanka čaká zaujímavý víkend mimo našej vlasti. Rocková kapela stále odohráva koncerty pri príležitosti 33 rokov na hudobnej scéne a práve posledný májový víkend vystúpi so svojím koncertom v dvoch európskych metropolách - 27. mája v britskom Londýne a o deň neskôr (28. 5.) v írskom Dubline.Po niekoľkých rokoch tak kapela zo Slovenska opäť navštívi obe metropoly, v ktorých je už známa, viackrát tam úspešne koncertovala a okrem toho obľubuje dnes už legendárne rockové skupiny týchto krajín."Na koncert do Londýna aj Dublinu sa veľmi tešíme. Na našich fanúšikov, prevažne Slovákov a Čechov, ale aj príslušníkov iných národností, ktorí tam žijú a pracujú. Zahráme im poctivý, vyše dvojhodinový koncert s našimi najlepšími piesňami a v strede vystúpenia s unplugged verziami niekoľkých skladieb," hovorí líder kapely Maťo Ďurinda a prízvukuje: "Oslávime tak aj s našimi fanúšikmi žijúcimi v zahraničí "Kristove roky" života Tublatanky. Teší nás aj to, že už teraz sú obidva koncerty dávno vypredané a v sálach bude fantastická atmosféra."Členovia skupiny si naplánovali návštevu Londýna dva dni pred koncertom, aby si mohli vychutnať rušné ulice centra, navštíviť British Museum a pozrieť si metropolu z lode po Temži aj z výšky z atrakcie London Eye. "Samozrejme, že budeme pri potulkách Londýnom veľmi ostražití, lebo to, čo sa v dnešných časoch pácha v mestách Európy na nevinných ľuďoch, je skutočne otrasné," reaguje na situáciu a teroristické útoky Ďurinda."Veľmi nás zarmútil teroristický útok na koncerte Ariany Grande v britskom Manchestri, kde prišlo o život 22 fanúšikov hudby a medzi nimi, žiaľ, aj deti. Je to hrozné! Úprimnú sústrasť vyslovujeme rodinám všetkých obetí," dodáva líder Tublatanky, ktorá na koncerte v Londýne zahrá aj svoj protiteroristický song Svet v ohrození.