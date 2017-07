Tucet amerických primátorov je proti zníženiu výdavkov na obecné byty

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. júla (TASR) - Primátor New Yorku Bill de Blasio a ďalších 11 primátorov miest poslalo v piatok (30.6.) prezidentovi Donaldovi Trumpovi spoločný list, v ktorom dôrazne upozorňujú, že zníženie výdavkov na obecné byty povedie ku kríze v tejto oblasti a k zhoršovaniu zdravia ich obyvateľov a kvality miestnej infraštruktúry.Zníženie dotácie fondu pre obecné byty nie je správnym zámerom. Z neho sa financujú opravy kanalizácie, elektrických rozvodov a striech pre 1,2 milióna takýchto bytov v krajine.List bol formálne adresovaný tajomníkovi úradu pre starostlivosť o domy a urbanizmus (HUD) Benovi Carsonovi. V dokumente sa uvádza, že zastaraná infraštruktúra vedie k nárastu zdravotných problémov obyvateľov obecných bytov, najmä astmy a iných respiračných ochorení.Trumpova administratíva zverejnila v máji návrh rozpočtu na nasledujúci fiškálny rok. V ňom znižuje federálne výdavky na uvedenú oblasť o 6 miliárd USD (5,26 miliardy eur). Uvádza sa v ňom, že miestne orgány správy a správcovia obecných bytov by mali prevziať zodpovednosť za to, čo patrí do ich kompetencií.Manažéri HUD a rozpočtový riaditeľ Mick Mulvaney uviedli, že nie sú presvedčivé dôkazy o tom, že federálne programy naozaj prispeli ku zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí ich poberajú. Predstavitelia správy miest v liste tvrdia, že nemôžu prevziať finančnú zodpovednosť za oblasť, lebo nemajú na ňu kapitálové krytie.List potvrdzuje, že sa prehlbuje priepasť medzi Trumpovou administratívou a skupinami primátorov miest. Postavili sa aj proti Bielemu domu za zmenu postoja k ochrane životného prostredia a k emigrácii.(1 EUR = 1,1412 USD)12 jns von