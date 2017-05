Tuchel poprel správy médií: S hráčmi nemám žiadny problém

Tréner Borusie Dortmund Thomas Tuchel (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 12. mája (TASR) - Tréner futbalistov Borussie Dortmund Thomas Tuchel poprel správy nemeckých médií o rozkoloch vo vnútri mužstva. Tuchel zdôraznil, že medzi ním a hráčmi panuje "maximálna dôvera". Zároveň priznal, že mal názorové nezhody so šéfom klubovej exekutívy Hansom-Joachimom Watzkem.Tuchel kritizoval nemecký bulvár za to, že niektoré periodiká priniesli slová nemenovaných hráčov Borussie, ktorí sa mali nelichotivo vyjadriť na jeho adresu.citovala agentúra DPA kouča BVB.Tuchel priznal, že s Watzkem mali rozdielne názory na situáciu pred štvrťfinálovým duelom Ligy majstrov proti AS Monaco. Po bombovom útoku na autobus s hráčmi Borussie, pri ktorom sa zranil španielsky obranca Marc Bartra, vedenie dortmundského klubu súhlasilo s posunom zápasu o 24 hodín.vyjadril sa Tuchel.