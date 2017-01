Tuhá zima ešte kufre nebalí, ráno a večer sa poriadne oblečte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Meteorologické výstrahy na 24.1.2017 - Utorok Foto: shmu.sk Foto: shmu.sk

Hydrologické výstrahy. Foto: shmu.sk Foto: shmu.sk

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -6 až -9 a najvyššie denné -2 až 1 stupeň C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -7 až -12 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -7 až -11 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -3 stupne C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -1 stupeň C.

Vo výške 2000 m jasno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -2 stupne C.

Bratislava 24. januára (TASR) - V utorok bude prevažne polooblačno, ojedinele sa vynorí hmla. Teploty sa budú pohybovať od -4 až do 1 stupňa Celzia.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) však vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Počas dnešného dňa a stredy (25.1.) môžu teploty na väčšine územia Slovenska v nočných a ranných hodinách poklesnúť až na -18 stupňov Celzia. O výstrahách informuje SHMÚ na svojej internetovej stránke. Výstraha I. stupňa platí pre celé územie Slovenska s výnimkou okresov v juhozápadnej časti územia.Pre väčšinu okresov severnej a východnej časti nášho územia taktiež platí hydrologická výstraha pred možnými povodňami.A ešte pranostika na dnešný deň: Keď v tomto mesiaci hrmí, znamená to silné vetry, hojnosť zbožia a tuhú zimu.Podrobnú predpoveď počasia nájdete na počasie Teraz.sk