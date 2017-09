Tulskú ulicu vo Zvolene obnovili v predstihu

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zvolen 4. septembra (TASR) - Aj keď pôvodný termín odovzdania zrekonštruovanej Tulskej ulice na zvolenskom sídlisku Západ bol 15. november, vodiči ju môžu využívať už od augusta. Dodávateľ, spoločnosť Doprastav, ju odovzdal zhruba tri mesiace pred termínom. Pre TASR to uviedol hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška.Počas rekonštrukcie sa vymenilo celé podložie tejto zvolenskej ulice, obnovili sa chodníky, upravilo sa okolie. Tam, kde to bolo možné, sa vytvorili nové parkovacie miesta.Keďže obnova ulíc na sídlisku Západ bola veľkou investíciou, bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá zahŕňala úsek od Ulice Ľudovíta Štúra až po ulicu Imatra a hotová bola ešte vlani. Druhá polovica od Strážskej ulice po Imatru sa zrealizovala tento rok.Celá investícia mala podľa pôvodných informácií z mestského úradu stáť 785.950 eur. Ako však dnes pre TASR uviedol Svatuška, analýza ekonomických údajov práve prebieha.