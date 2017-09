Tunel Čebrať môžu stavať až po stanovení dopadu na prostredie

Na snímke východný portál tunela počas slávnostného začiatku razenia tunela Čebrať na diaľničnom úseku D1 Ivachnová - Hubová blízko Ružomberka a obce Likavka 19. septembra 2014. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) intenzívne rieši problém dokončenia úseku D1 Hubová-Ivachnová. Akékoľvek stavebné práce na razení tunela Čebrať sa môžu začať robiť až po vydaní právoplatného záverečného stanoviska EIA (posúdenia vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR). Bez záverečného stanoviska EIA stavbu EÚ neuhradí. Uviedla to pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová v reakcii na dnešný brífing KDH.Mimoparlamentné KDH žiada otvorený kontrolný deň pri diaľničnom úseku Hubová-Ivachnová a zverejnenie geologických prieskumov týkajúcich sa tohto úseku. Uviedol to dnes na brífingu predseda KDH Alojza Hlina za účasti podpredsedu hnutia Pavla Zajaca, na margo úseku Čebrať, ktorý mal byť odovzdaný do užívania v júni tohto roku, ale nebude.Už dva roky sa na obchvate podľa Zajaca" poznamenal podpredseda KDH. Dnes tak podľa neho vodiči musia naďalej stáť v kolónach a kompetentní ani nevedia, kedy bude obchvat dokončený.Keďže úsek je podľa Michalovej v zásobníku na financovanie z fondov EÚ, Národná diaľničná spoločnosť pravidelne a intenzívne rokuje so zástupcami Európskej komisie a JASPERS o tom, ako čo najskôr túto stavbu ukončiť.podčiarkla.Počas realizácie úseku diaľnice pri západnom portáli tunela Čebrať sa podľa nej vyskytli nepredvídateľné geologické podmienky, ktoré mali za následok prehodnotenie trasovania tejto časti diaľnice. Zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje aj projektovú dokumentáciu, boli navrhnuté dva varianty trasovania, ktoré bolo potrebné posúdiť procesom EIA. Dňa 31. júla 2017 spracovateľ doručil na NDS správu EIA, nasleduje pripomienkovanie špecialistami z NDS. Po zapracovaní vznesených pripomienok zo strany NDS bude správa EIA predložená na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a široká verejnosť bude oboznámená s jej obsahom.dodala hovorkyňa NDS.