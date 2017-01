Tuniak sa na prvej dražbe roka predal v Japonsku za 632.000 dolárov

Vydražený tuniak, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 5. januára (TASR) - Majiteľ japonskej siete suši reštaurácií Kijoši Kimura dal dnes na dražbe víťaznú ponuku 74,2 milióna jenov (632.000 dolárov) za 212-kilogramového tuniaka modroplutvého. Išlo zrejme o poslednú aukciu na rybom trhovisku Cukidži v centre metropoly, najväčšom na svete, pretože ho presťahujú do novej lokality.Víťazná ponuka za tento vynikajúci, ale ohrozený druh je druhá najvyššia v dejinách tejto novoročnej dražby po rekordnej sume 155,4 milióna jenov z roku 2013. Tohtoročná cena dosiahla 2981 dolárov za kilogram, pričom v roku 2013 to bolo približne 7930 dolárov za kilogram, čím sa vtedy dosiahol aukčný rekord.Majiteľ spoločnosti Kiyomura Corp. po novoročnej aukcii pred svitaním žiaril šťastím, keď pózoval fotografom s lesknúcou sa rybou veľkosti muža, ktorú ulovili pri pobreží severojaponskej prefektúry Aomori. Kimurova spoločnosť, ktorá riadi sieť reštaurácií Sushi Zanmai, často víťazí na tejto výročnej aukcii.Vlaňajšia novoročná dražba mala byť poslednou v spomínanej lokalite Cukidži. Sťahovanie do nového zariadenia v Tokijskom zálive bolo odložené pre kontamináciu pôdy na mieste bývalého zariadenia na spracovanie plynu.Japonci sú najväčšími konzumentmi tuniaka modroplutvého, ryby v tvare torpéda, a nárast v konzumácii suši ešte zvýšil dopyt po nej. Odborníci pritom varujú, že tento druh môže vyhynúť.Komisia pre rybolov v západnej a strednej oblasti Tichého oceánu v roku 2015 sprísnila medzinárodné limity, pretože tuniak modroplutvý je stále ohrozený - komisia znížila lov tohto druhu rýb pod 30 kilogramov o polovicu oproti priemeru vylovenému v rokoch 2002-04.Avšak jeho nadmerný výlov pokračuje a v niektorých oblastiach sa dokonca strojnásobil oproti úrovni pokladanej za udržateľnú.