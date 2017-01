Tunisan Anis Amri využíval 14 rôznych identít

Na snímke Tunisan Anis Amri, ktorého hľadá nemecká polícia v súvislosti s útokom na vianočných trhoch v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 5. januára (TASR) - Útočník z Berlína, 24-ročný Tunisan Anis Amri, používal podľa informácií nemeckých úradov celkove 14 rôznych identít. Riaditeľ kriminálnej polície v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko Dieter Schürmann dnes na mimoriadnom zasadaní výboru pre vnútorné záležitosti krajinského snemu v Düsseldorfe popísal úsilie spolkových i regionálnych orgánov dokázať Tunisanovi prípravy na teroristický útok. Je známe, že sa im napokon nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov, ktoré by justícia mohla považovať za podklad pre označenie Amriho za dôvodne podozrivého. Platí to napriek tomu, že vyšetrovatelia využili všetky zákonné právomoci, aby odvrátili prípadné nebezpečenstvo, povedal Schürmann.Ako vyplýva z informácií denníka Kölner Stadt-Anzeiger, každý, kto sa chcel zapojiť do zabíjania "neveriacich", mohol rátať s plnou podporou siete islamistov v Severnom Porýni-Vestfálsku, a to v podobe výcviku, falošných dokumentov, kontaktov na prevádzačov či spriaznených taxikárov alebo finančných prostriedkov.Za hlavu tejto siete je považovaný Abdulaziz Abdullah Abdullah známy pod prezývkou abú Walá (32). Tohto salafistického kazateľa pre podozrenie z podpory teroristického zoskupenia zadržali v novembri 2016 spoločne so štyrmi jeho blízkymi spolupracovníkmi.Jeho sieť však medzičasom fungovala aj bez neho a prispievala k radikalizácii mnohých. Jedným z nich bol Anis Amri, ktorého zlikvidovali pri prestrelke 23. decembra na predmestí Milána talianski policajti.Zatiaľ sa nevie, do akej miery bola táto islamistická sieť zasvätená do plánov útoku na jeden z berlínskych predvianočných trhov, respektíve či ho dokonca aj výrazne nepodporila. Úzke kontakty Anisa Amriho s islamistami v Severnom Porýni-Vestfálsku sú však nepopierateľné.Spomínaná sieť vyslala ako posily pre džihádistov z tzv. Islamského štátu najmenej tucet bojovníkov, avšak Amri, ktorý sa koncom roka 2015 a vlani takisto pohrával s myšlienkou vycestovať do Sýrie, sa napokon rozhodol pre útok v Nemecku. Napriek tomu, že existovalo množstvo indícií o tom, že má blízko k podozrivým kruhom, ho síce úrady zaradili medzi potenciálne nebezpečné osoby, avšak nepovažovali za pravdepodobné, že by mohol spáchať útok.Islamisti sa pri tom podľa novín Kölner Stadt-Anzeiger pohrávali aj s myšlienkou útoku na policajný okrsok alebo vlákania policajtov do pasce. Medzi možnými modelmi útoku bolo aj využitie plného cisternového kamióna s pohonnými hmotami vybaveného náložou, ktorý by vrazil do masy ľudí. Zatiaľ nie je známe, akú konkrétnu podobu mali tieto plány.Anis Amri však na webe hľadal návody na výrobu nálože a vyzýval iných, aby spolu s ním spáchali útok. Navyše hľadal aj možnosť, ako získať veľkokalibrovú automatickú strelnú zbraň. Utajený agent v júli 2016 informoval Krajinský kriminálny úrad v Düsseldorfe, že sa Amri opätovne chválil, že spácha masaker. Napriek tomu sudca v Berlíne v septembri minulého roka odmietol predĺžiť povolenie na odpočúvanie Amriho telefónu.