Tunisan, ktorý je podozrivý z účasti na terorizme, mlčí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 2. februára (TASR) - Tunisan, ktorého zadržali pri stredajšej protiteroristickej razii v nemeckej spolkovej krajine Hesensko, zatiaľ k všetkým podozreniam mlčí. Tridsaťšesťročný muž, ktorý je vo vlasti podozrivý z účasti na teroristickom útoku z marca 2015, keď džihádisti zastrelili v múzeu Bárdú (Bardo) 21 zahraničných turistov a jedného policajta a na ktorého medzičasom uvalili v Nemecku vyšetrovaciu väzbu, sa pri výsluchu k ničomu nevyjadril, informoval dnes vo Frankfurte nad Mohanom vrchný prokurátor Alexander Badle.Zadržaný, ktorý sa v Nemecku zdržiaval už v období rokov 2003-2013, sa tam podľa aktuálnych poznatkov vyšetrovateľov mal venovať náboru dobrovoľníkov a pašovaniu v službách džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS). Tunisan sa do Nemecka vrátil v auguste 2015 ako žiadateľ o azyl, o rok neskôr ho tam zatkli, pretože si neodpykal celý trest uložený v roku 2008 za ublíženie na tele. Muž vraj chcel vybudovať teroristickú sieť s cieľom spáchať útok v Nemecku. Tento plán sa však podarilo zmariť v skorom štádiu, keď ešte nebol vyhliadnutý ani konkrétny terč ataku.Tunisko síce žiadalo o vydanie podozrivého nielen v súvislosti s útokom na spomínané múzeum, ale aj s útokom na mesto Bin Kardán z marca 2016, nemecké orgány však muža po vypršaní trestu v novembri 2016 prepustili na slobodu, pretože tuniská strana podľa názoru príslušnej prokuratúry nedokázala v 40-dňovej lehote predložiť požadované doklady. Tunisan však až do zadržania figuroval medzi neustále sledovanými osobami v Nemecku.Aktuálne je dôvodne podozrivý z terorizmu umiestnený v mimoriadne zabezpečenom justičnom zariadení v južnom Hesensku, ktoré je pripravené na väznenie podobného typu páchateľov, uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti. Presnú lokalitu však neprezradil.Predmetom policajného vyšetrovania je v tomto prípade celkove 16 podozrivých vo veku 16-46 rokov, väčšina z nich pochádza tiež z Tuniska. V 13 prípadoch čelia podozreniu z prípravy ťažkého násilného činu ohrozujúceho štát, čo je nemecká právna formulácia využívaná obvykle pre teroristické útoky. Hesenský krajinský minister vnútra Peter Beuth už v tejto súvislosti avizoval, že u tých osôb, ktoré nedisponujú nemeckým občianstvom a ktoré nebude možné trestne stíhať, sa preskúmajú možnosti ich vyhostenia.