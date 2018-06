Tunisan zadržaný v Kolíne nad Rýnom vyrábal biologické zbrane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom/Karlsruhe 14. júna (TASR) - Tunisan, v ktorého byte v nemeckom meste Kolín nad Rýnom objavili toxický ricín, je podozrivý z úmyselnej produkcie biologických zbraní. Informovala o tom vo štvrtok nemecká generálna prokuratúra, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.Podľa prokuratúry však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zadržaný 29-ročný muž plánoval nejaký konkrétny útok, alebo že by bol členom teroristickej organizácie.Tunisan je podozrivý z porušenia legislatívy o kontrole vojenských zbraní a vyšetrovatelia preverujú aj to, či neplánoval násilný čin ohrozujúci štát.Toxické látky zaistili v jeho kolínskom byte v utorok večer, respektíve v noci na stredu. Išlo o preparát zo semienok ricínu obyčajného, ktorý špecializovaný Inštitút Roberta Kocha označil za potenciálnu biologickú bojovú látku.Občan Tuniska sa v Nemecku zdržiava od novembra 2016 doteraz nebol v hľadáčiku bezpečnostných zložiek. Podľa spolkovej prokuratúry si začal v polovici mája 2018 zaobstarávať vybavenie a látky potrebné na výrobu ricínu. Prostredníctvom internetu si objednal 1000 semienok ricínu obyčajného a zakúpil si aj chemikáliu, s pomocou ktorej sa dá zo semien získavať jed. Ide o jeden z najprudších jedov vôbec. Kúpil si aj elektrický mlynček na kávu.Podľa informácií denníka Bild si Tunisan tiež objednal komponenty pre zostavenie výbušného zariadenia. Vyšetrovatelia predpokladajú, že chcel zostrojiť ricínovú bombu.Nemecké bezpečnostné orgány upozornila na Tunisana americká tajná služba CIA, ktorá zaregistrovala jeho internetový nákup ricínových semien. Následne začal konať Spolkový úrad pre ochranu ústavy.Tunisana zadržali v utorok večer a následne na neho vydali zatykač. Pôvodne bola zaistená aj Tunisanova manželka - Nemka, ktorá konvertovala na islam. Tú však následne prepustili na slobodu. Pár má spolu štyri maloleté deti.