Tunisania vrátení z Nemecka skončili vo väzení pre terorizmus

Tunis/Berlín 22. apríla (TASR) - Tuniské orgány po decembrovom teroristickom útoku v Berlíne nariadili vziať do väzby v súvislosti s terorizmom najmenej osem Tunisanov, ktorí sa vrátili do vlasti po vyhostení z Nemecka. Informoval o tom dnes hovorca tuniského rezortu spravodlivosti pre oblasť boja proti terorizmu Sufján Slítí.Podľa jeho vyjadrenia pre agentúru DPA osoby vrátené z Nemecka. Od udalosti v Berlíne, kde neúspešný žiadateľ o azyl z Tuniska vrazil kamiónom do ľudí na vianočnom trhu, tuniské súdnictvododal hovorca bez uvedenia podrobností.Berlínsky útok z 19. decembra 2016 si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených. K činu Tunisana Anisa Amriho, ktorého neskôr zastrelili policajti v Taliansku, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.Nemecko v reakcii na tento útok začalo s deportáciami nelegálnych imigrantov tuniského pôvodu naspäť do vlasti.upozornil Slítí.Samotné Tunisko zápasí s islamistickým povstaním, ako aj dôsledkami teroristických útokov z roku 2015 pre turizmus, ktorý je pre túto krajinu hlavným zdrojom príjmov.