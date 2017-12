Tunisanky nepúšťajú na paluby arabských lietadiel. Boja sa terorizmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 25. decembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) disponujú informáciami, že Tunisanky alebo ženy cestujúce s tuniským pasom by mohli na území emirátov chcieť spáchať teroristické útoky. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na agentúru TAP.Dubajská letecká spoločnosť Emirates ešte v nedeľu oznámila prerušenie leteckého spojenia s Tuniskom. Išlo pritom už o reakciu na rozhodnutie tuniskej vlády, ktorá pozastavila letecké spojenie s emirátmi - v tomto prípade však dôvodom bola skutočnosť, že SAE od minulého piatku Tunisankám nepovoľujú vstup na svoje územie.Hovorkyňa kancelárie tuniského prezidenta podľa rozhlasovej stanice Šems FM uviedla, že úrady SAE majú informácie, že v súvislosti s návratmi džihádistov zo Sýrie a Iraku existuje riziko teroristického útoku, do ktorého prípravy alebo spáchania na území SAE by mohli byť zapletené aj ženy: buď Tunisanky, alebo ženy s tuniským pasom.Hovorkyňa zdôraznila, že Tunisko, ale, ktoré do emirátov cestujú. Spresnila, že letecká spoločnosť Emirates údajne dostala "jasné inštrukcie", že Tunisankám nesmie povoliť vstup na palubu svojich lietadiel.Tuniská spoločnosť, najmä používatelia internetu, na kauzu reagujú veľmi citlivo, pričom postup úradov SAE označujú za diskrimináciu a žiadajú od tuniského vedenia ráznu odvetu.Tuniský prezident Bádží Káid Sabsí poveril ministra zahraničných vecí Chamísa Džináwího, aby problém so SAE čo najrýchlejšie riešil, ale dbal pri tom o zachovanie" medzi oboma krajinami.